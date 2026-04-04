BARRIO MATADERO EFECTIVOS DE LA COMISARÍA SEGUNDA HALLAN UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA

En una rápida intervención policial, personal de la Comisaría Segunda logró localizar un motovehículo que había sido denunciado como robado apenas unas horas antes en el Barrio Sarmiento.

El hecho se originó el pasado 3 de abril alrededor de las 18, cuando un vecino dejó su Motomel B110 estacionada en la vereda de su domicilio, en cercanías de la calle 46, entre 1 y 3. Al regresar apenas veinte minutos después, constató que personas desconocidas se habían llevado el rodado, el cual no poseía medidas de seguridad al momento del hurto.

Tras recibir la denuncia formal esta mañana, los agentes iniciaron tareas investigativas y entrecruzamiento de información con fuentes reservadas. Los datos obtenidos indicaban que la unidad podría estar oculta entre la vegetación de una zona boscosa cercana al Barrio Matadero.

Cerca del mediodía de hoy, tras un intenso rastrillaje en las inmediaciones de la calle 38 y la colectora sur, los uniformados dieron con el rodado. La motocicleta se encontraba oculta entre las malezas y presentaba el motor desarmado.

Informado el Fiscal de Investigación Penal Nº 1, el Dr. Cesar Luis Collado, se dispuso que el vehículo sea entregado nuevamente a su propietario tras las pericias de rigor. La causa fue caratulada preventivamente como «Supuesto Hurto».

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