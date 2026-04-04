El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán se fue del país

La Cancillería declaró este jueves «persona non grata» al encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, y le exigió abandonar el país en un plazo de 48 horas. La decisión responde a «acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes» contra Argentina, según informa el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial. El canciller, Pablo Quirno, informó este sábado que Tehrani ya abandonó suelo argentino.

«En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional», expresó Quirno en sus redes.

El Gobierno también fundamentó la medida en la persistente negativa de Irán a cooperar con la investigación del atentado a la AMIA y el incumplimiento de las órdenes de detención internacional contra los responsables.

Al no haber un embajador formal desde el atentado de 1994, Soltani Tehrani ejercía como la máxima autoridad diplomática de Irán en Buenos Aires.

Esta acción marca una escalada en la tensión bilateral, con el canciller Pablo Quirno reafirmando que Argentina no mantendrá neutralidad frente a lo que califica como agravios del régimen iraní.