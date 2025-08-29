SAENZ PEÑA ESTAFA MILLONARIA CON CAMIONETA ADULTERADA, SECUESTRO Y UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer denunció haber sido víctima de un fraude tras adquirir un vehículo valuado en 47 millones de pesos. La Justicia ordenó el secuestro del rodado y la detención del presunto vendedor.

Una grave denuncia tuvo repercusión en las últimas horas en la localidad de Sáenz Peña, luego de que una comerciante de 34 años afirmó haber sido engañada en la compra de una camioneta TOYOTA SW4 SRX, valuada en 47 millones de pesos. El hecho es investigado por la Fiscalía de Investigación N°4.

La intervención la llevó a cabo personal de la División Investigaciones, en un domicilio del barrio San Martín, donde se procedió al secuestro del vehículo. Las pericias realizadas por personal especializado en Criminalística y Verificación Vehicular determinaron que tanto la documentación como los números de motor y chasis eran apócrifos. Además, la patente colocada había sido dada de baja en el sistema oficial por duplicación.

La compradora indicó que había entregado dos vehículos usados y una suma en efectivo como parte del pago, y que se había pactado la entrega de un tercer vehículo tras la verificación. A raíz de los hallazgos, la Justicia dispuso la inmediata detención del supuesto vendedor, quien fue localizado en Charata mediante tareas de inteligencia y cooperación entre divisiones.

El caso fue caratulado como supuesta infracción al Artículo N°289°, inciso 3° del Código Penal, que sanciona la falsificación de documentos públicos o privados. Las investigaciones continúan para determinar el origen del rodado y establecer si existen más afectados por fraude.

