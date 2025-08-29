El único cambio confirmado de Russo para que Boca visite a Aldosivi en Mar del Plata

La inclusión de Battaglia estaba en duda por una sobrecarga muscular, pero finalmente el ex Huracán y Racing será de la partida. Con esta alineación, Russo repetiría diez de los once jugadores que lograron las últimas victorias, manteniendo la solidez en el medio y la delantera, mientras ajusta la defensa ante la ausencia de Pellegrino.

El objetivo del Xeneize es mantener la continuidad y el ritmo de competencia antes del receso, asegurando que todos los futbolistas estén concentrados para el viaje a Mar del Plata y fortaleciendo la confianza del plantel en este tramo clave del torneo. La combinación de experiencia y juventud será clave para enfrentar al conjunto local y seguir sumando puntos en el Clausura.