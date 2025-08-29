MARLEY SUFRIÓ UN GRAVE ACCIDENTE EN TAILANDIA QUE LO DEJÓ ENSANGRENTADO: IMÁGENES SENSIBLES
El conductor tuvo un imprevisto durante la grabación de un programa junto a Karina Jelinek. Las imágenes del hecho que generaron preocupación. Mirá todo en la nota.
Marley sufrió un grave accidente en Tailandia.
El ciclo «Por el mundo» de Telefe, liderado por Marley, regresó con momentos memorables: desde la reconciliación de Charlotte y Alex Caniggia hasta el instante en que Susana Giménez cumplió un sueño junto al conductor. Pero las últimas horas pusieron un manto de preocupación: durante la grabación en Tailandia, Marley sufrió un fuerte accidente que lo dejó sangrando y requirió asistencia médica inmediata.
El hecho ocurrió mientras filmaba junto a Karina Jelinek en locaciones tailandesas. Según relató el periodista Fede Flowers en su cuenta de X, Jelinek debía atravesar una zona que le generaba mucho temor. En un intento por ayudarla, Marley se golpeó la cabeza contra una piedra. Las imágenes que circularon en redes lo muestran con un corte en la frente y sangre, aunque consciente y recibiendo atención.
«Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra. No le hicieron puntos», explicó Flowers. Afortunadamente, la herida fue superficial pero el impacto visual fue fuerte. El equipo de producción de Telefe, acostumbrado a los imprevistos de este tipo de grabaciones, actuó con rapidez y lo asistió de manera profesional.
El conductor recibió curación básica en el lugar y no necesitó puntos de sutura. Pese a lo alarmante de las fotos, se confirmó que está fuera de peligro. Aún evalúan si deberán modificar los planes de grabación en los próximos días o si puede continuar con la agenda prevista.
Este accidente recuerda los riesgos que implican los formatos de viaje y aventura, incluso con equipos preparados para emergencias. Marley, conocido por su profesionalismo, seguramente convertirá este susto en otra anécdota para el programa. Por ahora, sus seguidores aguardan novedades sobre su recuperación.