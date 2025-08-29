RESISTENCIA DETENIDO TRAS INGRESAR A UNA VIVIENDA AJENA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano fue detenido con un reloj, una mochila, una consola PlayStation 4 con su joystick, camisetas deportivas, auriculares y un teléfono celular.

Este viernes por la tarde a eso de las 16:30, en la zona de Ingeniero Schulz al 600 aproximadamente, un grupo de vecinos retuvieron a un hombre con una mochila que había ingresado a una vivienda ajena. Cuando el personal de la Comisaría Quinta Metropolitana llegó se entrevistaron con la propietaria, quien informó que encontró al ciudadano dentro de su casa con varios objetos de su pertenencia.

Los efectivos intervinieron para el traslado del demorado y al revisar la mochila hallaron un reloj, una consola PlayStation 4 con su joystick, camisetas deportivas, auriculares y un teléfono celular, todos estos elementos fueron reconocidos por la propietaria. Además, constataron que una ventana fue dañada.

El detenido de 25 años fue identificado y puesto a disposición de la fiscalía.

Relacionado