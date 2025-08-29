PUERTO EVA PERON SECUESTRARON MÁS DE 2.900 PAQUETES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La mercadería era trasladada en una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 11. Una mujer fue notificada.

Hoy a la siesta, alrededor de las 14, efectivos del Puesto Caminero de Puerto Eva Perón incautaron una camioneta Toyota Hilux en la que se transportaban 2.980 paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente. El procedimiento se realizó durante un control de rutina en el kilómetro 1.102 de la Ruta Nacional 11, donde el personal halló la mercadería oculta en los paneles de las puertas, debajo de los asientos y en la tapa de la caja del vehículo.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Aduana y al Juzgado Federal N°2 de Resistencia, quien dispuso el secuestro de la totalidad de los cigarrillos y del vehículo, además de notificar en libertad a la conductora por “Supuesto Delito al Código Aduanero Ley N° 22.415”.

Relacionado