QUITILIPI DETIENEN A UN HOMBRE COMERCIALIZANDO SUSTANCIAS PROHIBIDAS

El procedimiento fue realizado en el barrio La Paz, donde secuestraron más de 48 gramos de cannabis sativa.

Esta tarde, agentes de la Comisaría local realizaron un operativo en una vivienda ubicada en calle Juan José Paso al 300 aproximadamente en el barrio La Paz, donde se procedió a la demora de un hombre de 32 años que tenía en su poder varios envoltorios con una sustancia vegetal sospechosa.

Durante la intervención, los efectivos constataron, ante la presencia de un testigo, que el detenido portaba un total de 33 envoltorios de nylon transparente que contenían una sustancia verde amarronada, además de un billete de $10.000. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se dio intervención a la División Operaciones Drogas Interior con sede en Sáenz Peña.

Los agentes especializados realizaron la correspondiente prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa “marihuana”, con un peso total de 48,1 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, el hombre fue aprehendido y la sustancia secuestrada fue remitida al estrado judicial interviniente. La causa fue caratulada como supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en el marco de la Ley Provincial N° 2304-N de Narcomenudeo.

