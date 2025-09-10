SAENZ PEÑA DOS HECHOS ESCLARECIDOS CON DETENIDOS Y SECUESTROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Detuvieron a dos jóvenes involucrados en un robo a mano armada, y otro fue apresado con una motocicleta hurtada

El primer procedimiento se dio en el barrio Santa Rita, los agentes de la Comisaría Quinta y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, tenía identificado a un jóven que estaba involucrado en un robo a mano armada ocurrido en dicho barrio en horas de la noche.

Esta mañana obtuvieron información precisa que el muchacho merodeaba por el barrio. Luego de patrullajes por la calle Independencia detuvieron al joven de 20 años que tenía entre sus prendas de vestir un cuchillo.

La fiscalía en turno dispuso que sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Robo con Arma en Despoblado y en Banda.

Más tarde, en otro procedimiento, el departamento 911, la división investigaciones y el servicio externo de la Comisaría Tercera identificaron a un hombre que anoche habría sustraído una motocicleta Ybr.

Gracias a la información recabada en las calles y de las cámaras de seguridad de la ciudad, lograron la detención del hombre de 30 años, fue demorado en el Barrio Sáenz Peña cuando intentaba esconder la motocicleta buscada. Labraron acta de secuestro del rodado y lo trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Hurto y la motocicleta será entregada a su propietario una vez terminadas las actuaciones judiciales.

