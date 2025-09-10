CASTELLI CELEBRA EL EMPLAZAMIENTO DE UNA NUEVA OBRA DE ARTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este 10 de septiembre fue un día muy importante para el arte y la cultura de nuestra ciudad . El secretario de Cultura, Rubén Romero, acompañado por el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, autoridades de la UEGP N.º 111 Pía Didoménico e integrantes de la Asociación Amigos del Arte, participaron del descubrimiento de una nueva obra denominada “Semilla”.

La pieza fue realizada durante la Bienal Internacional de Escultura 2024 por el artista Ebru Akinci (Turquía 🇹🇷). Su simbolismo representa la semilla que cae en tierra fértil, evocando vida, crecimiento y esperanza .

El emplazamiento se concretó en vísperas del Día del Maestro , como homenaje a quienes siembran saberes cada día en sus alumnos. La escultura ya puede visitarse en la calle Padre Carlos Lauth .

Con esta incorporación, Castelli se consolida como sede de una de las expresiones culturales más importantes del país 🇦🇷, donde escultores de todo el mundo dejan obras de gran valor artístico y cultural.

Representando a la Asociación Amigos del Arte participaro su presidente, René Bertolucci, junto a Elena Díaz de Lázara y Yolanda Rausch .

