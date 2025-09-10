RESISTENCIA RECUPERARON UNA HORMIGONERA SUSTRAÍDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre terminó detenido.

Ayer, un hombre denunció el hurto de una hormigonera en el barrio 1000 Viviendas. Agentes de la Comisaría Séptima empezaron la investigación y este miércoles demoraron al sospechoso de 26 años que intentaba vender la garrafa. Al rato hallaron la hormigonera escondida en unos matorrales.

El sospechoso de 26 años terminó detenido bajo la causa de “supuesto hurto con escalamiento” y los bienes fueron devueltos al denunciante.

Relacionado