SAENZ PEÑA  DETIENEN EL PASO DE UN MOTOCICLISTA Y RESULTÓ QUE SU RODADO POSEÍA UN PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO

El procedimiento se llevó adelante sobre Ruta Nacional N° 95, kilómetro 1.113, en el marco de un operativo preventivo.

Anoche, en cercanías a las 23:30, mientras realizaban controles vehiculares, efectivos de la División Patrulla Vial demoraron el paso de una motocicleta Honda Wave 110cc para identificar al conductor y verificar la documentación correspondiente.

Al consultar los datos del rodado en el sistema, los uniformados descubrieron que la moto tenía pedido de secuestro activo por una causa de ¨Supuesto Robo¨ desde el año 2017, solicitado por la Comisaría de Quitilipi.

Finalmente, ante esta situación, el conductor, un hombre de 31 años, fue trasladado junto al vehículo hasta la Comisaría Tercera de Sáenz Peña, donde se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes.

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