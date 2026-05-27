RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: EL PLAZO PARA ADHERIRSE VENCE ESTE 31 DE MAYO

La adhesión se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de ATP Chaco y contempla importantes beneficios para contribuyentes.

La Administración Tributaria Provincial (ATP) recordó que este 31 de mayo vence el plazo para adherirse al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, establecido por la Ley N° 3898-F y su modificatoria Ley N° 4213-F.

La medida permite a los contribuyentes regularizar obligaciones fiscales provinciales vencidas hasta el 31 de octubre de 2025, incluyendo deudas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta septiembre de 2025 y al Régimen Simplificado Provincial hasta octubre de 2025 inclusive.

Además, el régimen contempla la regularización de obligaciones vinculadas al Impuesto de Sellos, Fondo para la Salud Pública, Impuesto Inmobiliario Rural, tasas retributivas de servicios, multas no firmes y planes de pago caducos o vigentes alcanzados por la normativa.

Desde el organismo provincial señalaron que la adhesión debe realizarse exclusivamente de manera online ingresando al sitio oficial de ATP Chaco, utilizando CUIT y Clave Fiscal.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran contar con Clave Fiscal habilitada, tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, registrar una CBU en caso de optar por planes financiados, presentar las declaraciones juradas correspondientes y efectuar el pago del anticipo dentro de los dos días hábiles posteriores al envío del plan.

El régimen mantiene beneficios vinculados a la reducción de intereses y condonación de multas, de acuerdo con la modalidad de pago y la cantidad de cuotas seleccionadas por cada contribuyente.

Para consultas y mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3624-488700 opción 2, escribir al correo electrónico atp.atcontribuyente@chaco.gob.ar o acercarse a Casa Central, ubicada en Av. Las Heras 95, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00. También se pueden consultar delegaciones y trámites disponibles en el sitio oficial de ATP Chaco.

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