SÁENZ PEÑA DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE APREHENSIÓN DURANTE UN OPERATIVO NOCTURNO

El ciudadano fue identificado por efectivos del Grupo C.O.M. durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento se concretó esta madrugada alrededor de las 3, en calle 4 entre 11 y 13 del barrio Monseñor de Carlo, mientras los agentes realizaban recorridas preventivas e identificación de personas.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre de 41 años. Al consultar sus datos mediante el Sistema de Gestión Biométrica Móvil (SIGEBI Móvil), constataron que poseía un pedido de aprehensión/detención activo, emitido por el Juzgado Correccional N° 2 de Sáenz Peña, en una causa por “Supuestas Lesiones Leves Calificadas”.

Finalizadas las diligencias correspondientes, se dio intervención a Medicina Legal Interior y el demorado fue derivado a la Comisaría Tercera para continuar con los trámites legales pertinentes.

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