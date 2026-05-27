Jue. May 28th, 2026

SÁENZ PEÑA DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE APREHENSIÓN DURANTE UN OPERATIVO NOCTURNO

por Redaccion J 10 horas atrás

El ciudadano fue identificado por efectivos del Grupo C.O.M. durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento se concretó esta madrugada alrededor de las 3, en calle 4 entre 11 y 13 del barrio Monseñor de Carlo, mientras los agentes realizaban recorridas preventivas e identificación de personas.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre de 41 años. Al consultar sus datos mediante el Sistema de Gestión Biométrica Móvil (SIGEBI Móvil), constataron que poseía un pedido de aprehensión/detención activo, emitido por el Juzgado Correccional N° 2 de Sáenz Peña, en una causa por “Supuestas Lesiones Leves Calificadas”.

Finalizadas las diligencias correspondientes, se dio intervención a Medicina Legal Interior y el demorado fue derivado a la Comisaría Tercera para continuar con los trámites legales pertinentes.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com