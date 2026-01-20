SÁENZ PEÑA: DETIENEN A UN JOVEN QUE INTENTABA VENDER ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Un vecino llamó a los agentes.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva , fueron alertados sobre un joven que intentaba vender varios objetos en el barrio Gines Benitez. Por ello, los efectivos fueron hasta la calle 46 entre 11 y 13.

Allí, demoraron a un adolescente de 16 años, con un machete y varias herramientas, las cuales no logró justificar su procedencia.

Por ello, trasladaron al joven junto a los elementos hasta la Comisaria Cuarta.

Relacionado