SÁENZ PEÑA: DETIENEN A UN JOVEN QUE INTENTABA VENDER ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA
Un vecino llamó a los agentes.
Efectivos de la División Patrulla Preventiva , fueron alertados sobre un joven que intentaba vender varios objetos en el barrio Gines Benitez. Por ello, los efectivos fueron hasta la calle 46 entre 11 y 13.
Allí, demoraron a un adolescente de 16 años, con un machete y varias herramientas, las cuales no logró justificar su procedencia.
Por ello, trasladaron al joven junto a los elementos hasta la Comisaria Cuarta.