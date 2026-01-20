AVIA TERAI: SECUESTRARON TRES CABALLOS SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA

Tras tareas de prevención relacionadas con la presencia de animales sueltos en las calles, personal de la Comisaría de Avia Terai, junto a efectivos de la Guardia Urbana Municipal, llevaron adelante un operativo propio que culminó con el secuestro de tres animales equinos.

Hoy, alrededor de las 13 horas, los efectivos realizaron tarea de rastrillaje dentro del ámbito jurisdiccional de la localidad, donde constataron la presencia de varios equinos sueltos, representando un serio riesgo para la seguridad vial de los ciudadanos.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de una yegua, un potrillo y un caballo, todos sin diseño de marca. Los animales se encontraban deambulando por la vía pública, se intuyeron infracciones a la Ley de Animales Sueltos N° 2765-J.

