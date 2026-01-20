SINTIÓ UNA MOLESTIA, SE HIZO LOS CHEQUEOS GINECOLÓGICOS Y DESCUBRIÓ LA INFIDELIDAD DE SU NOVIO

Isabel Salas, una joven de Guadalajara, México, compartió un corto video en TikTok donde reveló cómo fue que se enteró de que su novio le había sido infiel. Aunque, no solo se llevó una gran desilusión, sino que también tuvo que lidiar con algunos comentarios que los usuarios dejaron en el posteo al notar un increíble detalle que prendió todas las alarmas.

“Cuando tu papá gine te hace tu chequeo anual y descubre que tu novio te ponía los cuernos”, escribió la influencer en el video que recolectó más de 2 millones de reproducciones, casi 200 mil “likes” y al rededor de 2000 comentarios de todo tipo.

“Quisiera que fuera contenido, pero sí, sucedió hace unos años”, escribió en el pie del video de TikTok, que se viralizó rápidamente, pero no por el motivo que ella creía. Si no que los seguidores y usuarios que descubrieron este posteo se quedaron atónitos por un pequeño detalle y cuestionaron que su padre sea su ginecólogo.

“Yo creo que no dejaría que mi papá fuera mi ginecólogo”, “Si mi papá fuera gineco sería el último del mundo al que iría”, fueron los comentarios que más se repetían en la publicación.

Aunque, por su parte, estuvieron quienes cuestionaron a estos usuarios y analizaron: “Si les parece raro, esto deberían replantearse, qué clase de padre tienen”, “Si creen que esto es malo están mal”, “No tendría nada de malo, si lo ven como algo turbio, qué pena por sus padres”, cuestionaron. “Mi mamá es ginecóloga y también me hago los chequeos con ella, es lo mejor!”, indicó otra chica apoyando a la joven.

Por otro lado, algunos no notaron aquel detalle como algo malo o extraño a tener en cuenta de la historia que estaba revelando Isabel, sino que se enfocaron en la infidelidad que había descubierto y destacaron su valentía en publicarlo en una red social, sujeta a las opiniones de la gente.

A su vez, quisieron saber más detalles sobre el descubrimiento de la infidelidad y le preguntaron cómo fue que se dio cuenta. Ella comentó que a raíz de una molestia en su zona íntima e infecciones recurrentes, a pesar de tratarla con los tratamientos adecuados, pensó en hacerse análisis más exhaustivos y ahí dio con la verdad: su expareja le había sido infiel y la contagió de una enfermedad de trasmisión sexual.

