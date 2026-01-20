FONTANA: FALLECIÓ UN OBRERO EN UN ACCIDENTE LABORAL

Se trata de Daniel Alegre.

Un llamado al servicio de emergencias 911 este martes a las 16:50, informó que en avenida Marconi al 3100 donde se encuentra ubicado la empresa de construcción habría ocurrido un accidente laboral hallándose una persona de sexo masculino lesionada inconsciente sin aparentes signos vitales.

Personal policial comisionado contrató la veracidad de lo informado tratándose del ciudadano Alegre Daniel Delfino, empleado del lugar, quien se encontraba realizando movimiento de estructura pesada de hierro junto a otros compañeros con máquina elevadora, la cual se desprendió de manera imprevista y lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente.

Arribo ambulancia 6046 a cargo del enfermero Javier Oyos, quien al examinarlo confirmo el deceso del mismo

