UN HOMBRE INTENTÓ AHOGAR A SU ESPOSA DESPUÉS DE QUE SUBIERA UNA FOTO DEL BABY SHOWER Y LA ENCONTRARA SU AMANTE

Un joven intentó ahogar a su novia embarazada después de que ella publicara fotos del festejo del baby shower en redes sociales. El acusado se enfureció porque su amante vio las imágenes en Facebook y se enteró de su relación.

“Estoy harto de vivir sabiendo que estás en mi vida, así que haré algo al respecto”, le dijo un día antes de citarla a la orilla de una laguna y sumergirle la cabeza en el agua. El dramático episodio ocurrió en septiembre de 2020 en Kansas, Estados Unidos, pero trascendió después de que este miércoles se conociera la condena.

Dominic Thomas tenía 19 años en el momento de los hechos y su novia 17. Según el informe policial al que accedió el portal Law & Crime, la pareja “había estado discutiendo recientemente” después de que la joven descubriera que su novio estaba “saliendo con otra mujer”.

Después del baby shower, ella compartió fotos con Thomas en Facebook y la amante se enteró de la relación. Según declaró la víctima, después de eso él “empezó a enviarle mensajes de texto amenazantes diciendo que la iba a matar” y remarcó que “no estaba contento con la publicación de las fotos y con que (la otra mujer) se enterara de su relación”.

Al día siguiente, la invitó a dar un paseo y fueron a una laguna en Wichita. Charlaron durante unos 20 minutos hasta que en un momento él le dijo que antes de ir se había comido una pizza entera, cuando ella le preguntó por qué lo hizo, él argumentó que “era su última comida gratis”, y cuando la joven le preguntó por qué, él respondió: “Voy a la cárcel

Según consta en el informe del incidente, después de eso se produjo un forcejeo entre la pareja, Thomas la tiró al suelo, la agarró de los pies y la arrastró hacia la laguna. “(La novia) declaró que la llevó al agua y le sujetó la cabeza con una mano. Le aconsejó gritar pidiendo ayuda y suplicarle que parara. Declaró que temía que su madre encontrara su cuerpo así y que perdiera al bebé después de morir”, dice el documento.

El joven confesó a los agentes que su intención era ahogarla, pero dijo que frenó el ataque “cuando ella empezó a mencionar a su hijo”, porque “se sintió afectado”. La joven quedó tendida en la orilla y horas después denunció lo ocurrido ante la policía.

Al día siguiente Thomas fue detenido. Finalmente, este miércoles el tribunal lo declaró culpable de intento de asesinato y lo sentenció a 15 años de cárcel.

