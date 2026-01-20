EN CASTELLI: SECHEEP FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y LOS SERVICIOS ESENCIALES

Este martes, el presidente de Secheep, José Bistoletti, junto a integrantes del Directorio de la empresa, realizaron una recorrida por la ciudad de Juan José Castelli, donde se supervisaron avances fundamentales vinculados al fortalecimiento del sistema eléctrico y a la mejora de servicios esenciales para la comunidad.

En el Centro de Distribución local, las autoridades constataron la incorporación de un nuevo transformador de 30 MVA, que será destinado a la repotenciación de la Estación Transformadora de Castelli. “Se trata de una obra estratégica que permitirá mejorar la capacidad de suministro eléctrico en la región y acompañar el crecimiento de la demanda, como nos pide el Gobernador Zdero”- remarcó Bistoletti.

Asimismo, se verificó la finalización de los trabajos de instalación de un transformador y la extensión de la red de baja tensión, destinados a garantizar el abastecimiento eléctrico de la planta de rebombeo del Acueducto Castelli- Zaparinqui, una infraestructura clave para asegurar el servicio de agua potable.

Al respecto, el presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó que “estas acciones forman parte de una planificación sostenida para fortalecer el sistema eléctrico en todo el interior provincial. Cada obra que ejecutamos tiene un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades, porque permite acompañar servicios esenciales como el acceso al agua potable y brindar mayor previsibilidad al suministro energético”.

Desde la empresa remarcaron que estas intervenciones se enmarcan en una política de presencia territorial, planificación técnica e inversión en infraestructura, orientada a consolidar un servicio eléctrico más confiable para las localidades del norte chaqueño.

Relacionado