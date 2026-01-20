MARGARITA BELÉN: BOMBEROS REALIZARON LA DESTRUCCIÓN SEGURA DE PIROTECNIA INCAUTADA

El procedimiento se llevó a cabo bajo orden judicial y con estrictas medidas de seguridad. Se destruyeron 170 kilos de material pirotécnico decomisado por el Municipio de Resistencia.

Esta mañana, personal de la División Bomberos de Resistencia y la Sección Explosivos, llevó adelante un operativo para la destrucción de material pirotécnico incautado, en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 1, en jurisdicción de Margarita Belén.

En el lugar, previamente se acondicionó una fosa de cinco metros de largo, tres de ancho y dos de profundidad, donde, tras adoptar todas las medidas de seguridad correspondientes, se procedió a la destrucción por incineración del material pirotécnico, el cual había sido decomisado por la Dirección General de Inspecciones del Municipio de Resistencia bajo actas legales.

El total del material incautado alcanzó un peso aproximado de 170 kilogramos. Luego del desarme del producto y la separación de la carga propulsora explosiva de su empaque original, se estimó que entre el 15 y el 25 por ciento correspondía a pólvora activa.

Finalmente, cerca del mediodía, se efectuó la voladura mediante un circuito eléctrico conectado a distancia, logrando la destrucción total y exitosa de la pirotecnia incautada, sin que se registraran incidentes ni novedades posteriores.

Relacionado