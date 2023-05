«RUTA DEL DINERO K»: A PESAR DE LAS PRUEBAS DE UN VÍNCULO CON BÁEZ, MARIJUÁN PIDIÓ EL SOBRESEIMIENTO DE CFK

El representante del Ministerio Público manifestó que «si bien es innegable la relación entre la Vicepresidente y Lázaro Báez, no se pudo comprobar su participación en las maniobras de lavado de dinero».

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó este miércoles el sobreseimiento de Cristina Fernández Kirchner en la causa denominada «Ruta del Dinero K», donde se encuentra imputada por lavado de activos.

La causa comenzó en abril de 2013. En una primera parte y luego de un juicio oral y público el exbancario fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión. En tanto, la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo en febrero pasado la condena de Báez a diez años de prisión. Allí confirmó la existencia de una estructura de lavado de dinero por la suma de 65 millones de dólares.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

«Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla, sostuvo el fiscal.

Marijuan había imputado a Cristina Kirchner y durante la instrucción del caso se había mantenido la sospecha al punto que la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez indagara a la Vicepresidente y la procesara ante la sospecha de que la fortuna de Báez, valuada en casi 200 millones de dólares, pertenecía en realidad a ella.

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene «duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez» y agregó: «La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años».

Párrafos más abajo, sostuvo que «de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez», por lo que sostuvo que eran «algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido».