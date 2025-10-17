RURALES: TRES SUJETO FUERON DETENIDOS POR SUPUESTO ABIGEATO EN ZONA RURAL DE FONTANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana secuestraron animales, elementos de faena y carne tras un operativo cerrojo desplegado en inmediaciones del Aeropuerto de Resistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, tras recibir un llamado telefónico de un productor ganadero que alertó sobre la presencia de tres individuos dentro de su campo en la zona rural de Fontana, quienes al ser sorprendidos se dieron a la fuga.

De inmediato, acudieron a la zona e iniciaron un operativo cerrojo con personal montado y a pie en los alrededores del predio del Aeropuerto de Resistencia. Durante la recorrida por el callejón de prolongación de avenida Augusto Rey, los agentes lograron demorar a tres sujetos; dos sujetos de 27 años y un menor de 17, que se desplazaban a caballo, transportando productos cárnicos de procedencia ilícita.

En el lugar se procedió al secuestro de tres animales equinos, un apero criollo completo con lazo de piola en mal estado, dos riendas tipo bocado y aproximadamente 40 kilogramos de carne.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, ambos sujetos mayores de edad fueron notificados de su aprehensión Supuesto Abigeato, mientras que el menor quedó alojado a disposición del Juzgado del Menor de Edad y la Familia N° 4.

