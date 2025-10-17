CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911: UN HOMBRE CON PEDIDO ACTIVO POR AMENAZAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Caminantes aprehendió a un hombre por una causa de violencia de género.

Pasadas las 19, el personal de la División Caminantes 911 realizaba recorridas preventivas por avenida San Martín y calle Ameghino, cuando procedió a identificar a un hombre de 43 años.

Tras consultar sus datos en el sistema SiGeBi, los efectivos constataron que presentaba un pedido activo de detención vigente, desde el 22 de noviembre del 2019, en el marco de la causa “Supuesta Amenaza con Arma en Contexto de Violencia de Género”.

El ciudadano fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Undécima Metropolitana, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.

