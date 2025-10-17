METROPOLITANA: FUERON SORPRENDIDOS SALIENDO DE UNA VIVIENDA: RECUPERARON UN INODORO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Comisaría Séptima Metropolitana.

Alrededor de las 3:30, efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana realizaban recorridas preventivas cuando, al circular por pasaje Lisandro de la Torre al 3000, observaron a dos sujetos saliendo de una vivienda trasladando un inodoro y junto a ellos una motocicleta.

De inmediato, iniciaron un seguimiento logrando demorar a uno de los sospechosos, un hombre de 26 años, quien llevaba consigo el elemento sustraído.

Minutos después se presentó en el lugar el propietario de la vivienda, quien constató daños en el portón de acceso y en la puerta principal, reconociendo el inodoro como de su propiedad.

En el sitio se procedió al secuestro del inodoro y de una motocicleta Motomel 110 cc, presuntamente utilizada en el hecho. El detenido fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente alojado en la dependencia policial.

La Fiscalía en turno dispuso la restitución del bien al damnificado, la notificación de aprehensión del demorado en la causa por “Supuesto Robo”, y la búsqueda del segundo implicado.

Relacionado