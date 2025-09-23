RURALES: SECUESTRAN CAMIONES Y PRODUCTOS FORESTALES EN OPERATIVOS RURALES EN PAMPA DEL INFIERNO Y VILLA ÁNGELA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron 700 postes de quebracho colorado y 200 de especie itin.

En dos procedimientos distintos, personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental secuestró más de 900 postes de madera, además de dos camiones y un acoplado. Uno de los casos incluyó la detección de documentación forestal apócrifa.

La Sección Rural de Pampa del Infierno interceptó en la noche del lunes un camión Volvo con acoplado que transportaba 700 postes de quebracho colorado. El conductor presentó una guía forestal aparentemente emitida por el Ministerio de la Producción de Salta, que tras ser verificada resultó ser apócrifa. Ante ello, la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai ordenó el secuestro del rodado, el acoplado y la carga, además de la notificación en libertad del chofer, de 70 años.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Rural de Villa Ángela llevó adelante un operativo de prevención entre las 16:30 y las 21:30, en la zona de Colonia Los Gansos. Allí detuvieron la marcha de un camión, guiado por un hombre de 43 años, que transportaba 200 postes de especie itín sin la documentación correspondiente. Tras la intervención de la Dirección de Bosques, se dispuso el secuestro de la carga y del vehículo.

