CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911: PATRULLA PREVENTIVA Y DIVISIÓN CAMINANTES RECUPERARON UNA MOTO ROBADA Y ENTREGARON OBJETOS EXTRAVIADOS

En distintos procedimientos, los efectivos recuperar una motocicleta con pedido de secuestro activo y devolver un manojo de llaves extraviado a su propietaria.



Cerca de las 21:30, donde el personal de la División Patrulla Preventiva realizaba controles de documentación e identificación en la intersección de avenida Bogotá y calle Isaías. Allí demoraron el paso de una motocicleta Motomel Blitz, conducida por una ciudadana de 50 años.

Tras consultar la numeración en el sistema del Padrón Unificado de Motovehículos (PMU), se constató que el rodado registraba pedido activo de secuestro en una causa por robo, a solicitud de la Comisaría Octava Metropolitana. Ante la situación, se procedió al secuestro formal de la moto y a la conducción de la mujer hacia la dependencia policial, previa intervención de Medicina Legal.

Minutos antes, alrededor de las 20:55, personal de la División Caminantes hizo entrega de un manojo de llaves de un negocio a una ciudadana de 40 años, encargada de la sucursal, las llaves había extraviado el pasado 19 de septiembre. El juego había sido encontrado por efectivos policiales esa misma noche y resguardado en la unidad hasta que la propietaria acreditó su pertenencia bajo juramento de ley.

