CASTELLI: INAUGURACIÓN DE LA REFACCIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL PASTOR RAMÓN MONTELLANO

🙌El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, participó de la inauguración de la refacción de la Iglesia Evangélica del pastor Ramón Montellano.

👉El pastor Montellano recibió al las autoridades, el gobernador Leandro Zdero la vicegobernadora Silvana Lorena Schneider el intendente Pío Sander , el secretario de gobierno Ismael Pablo Barnes ministros concejales y funcionarios, y seguidamente realizaron el tradicional corte de cintas para dejar formalmente inaugurado el salón refaccionado.

🗣️ En su mensaje, el intendente Pío Sander expresó:

“Castelli es un pueblo cristiano y reconocemos el importante aporte de las iglesias, no solo en lo espiritual sino también en lo social y de contención. Esta iglesia es muy importante porque brinda apoyo a los jóvenes y a las familias. Siempre acompañamos estas grandes celebraciones religiosas y para nosotros es una alegría enorme ver inaugurada esta refacción.”

