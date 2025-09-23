DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS: APREHENDIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA TRAS UN OPERATIVO EN VILLA RÍO NEGRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Investigadores de la División Delitos Contra las Personas capturaron a un hombre de 29 años que tenía pedido de aprehensión vigente por “retención indebida”. En 2023 había sido detenido en Taco Pozo con 14 kilos de cocaína y un arma de fuego.



La División Delitos Contra las Personas, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, llevó adelante un procedimiento en la noche del lunes en el barrio Villa Río Negro, que culminó con la aprehensión del sujeto, requerido en una causa por “retención indebida”, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Penal N°1.

A partir de la orden judicial, los efectivos iniciaron la búsqueda y, tras un intenso rastrillaje y consultas a vecinos, lograron ubicar la vivienda del sospechoso en la Isla Villa Río Negro. Una vez identificado, fue trasladado a Sanidad Policial y posteriormente a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

Cabe recordar que en 2023 el mismo hombre había sido detenido en Taco Pozo durante un control policial sobre la Ruta 16, donde se secuestraron 14 kilos de cocaína ocultos en dos vehículos, además de una pistola calibre 9 mm. Por aquel hecho fue procesado por infracción a la Ley de Estupefacientes y actualmente cumple una condena de siete años, de la cual ya lleva dos cumplidos.

