CAMINERA INTERCEPTÓ CAMIÓN CON PEDIDO, INTERVINO CARGA FORESTAL Y ATRAPÓ A JOVEN CON DROGA

Ayer a la mañana, operadores viales del Paralelo 28 secuestraron un camión marca Mercedes Benz, con pedido.

Consultaron en el SIFCOP, donde arrojó un pedido activo a solicitud de Gendarmería Nacional, con intervención del Juzgado Civil y Comercial, laboral y familia de Misiones.

Era guiado por un joven de 23 años quien transportaba soja de Santa Fe a Misiones.

RESISTENCIA: MOTOCICLISTA LLEVABA MARIHUANA EN SU MOCHILA

Por la tarde, atraparon a un joven de 24 años con 16 gramos de marihuana en su poder.

Fue demorado en la avenida Los Inmigrantes al 1300, en Resistencia.

Intervino la Fiscalía Antidroga N° 2, quien ordenó que se realicen actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 23.737.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Sobre RN 11 km 1007 detuvieron a un sujeto con pedido de captura en una causa por sup. Lesiones en contexto de violencia de género.

SAN MARTÍN

A la noche, en San Martín intervinieron una carga forestal en un operativo de control vial.

En un camión marca Ford, un hombre de 33 años transportaba una balanza de Urunday desarmada, sin guía forestal.

Intervino Bosques, quien ordenó que se inicie actuaciones por inf. a la ley 2079 -R.

En tanto en los puestos de Puerto Eva Perón y Puente Gral. Belgrano intervinieron cargas por sup. Infracción a resoluciones del SENASA y ATP

