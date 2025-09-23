INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD SARMIENTO EN JUAN JOSÉ CASTELLI EN EL BARRIO SAN ROQUE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉El Centro de Salud Sarmiento es fundamental que permitirá fortalecer la atención primaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios aledaños y que son parte de este sector sanitario.

El acto estuvo encabezado por el Gobernador Leandro Zdero, acompañado por el Intendente Pío Oscar Sander y el Secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, funcionarios provinciales y municipales.

👥 El gobernador se mostró complacido por la inauguración de este centro que será un gran aporte a la salud, y destacó la participación desde los operativos de la Fundación Cuerpo y Alma, lo cual es muy valioso para la salud de los chaqueños en esta región, cubriendo asi las falencias que tiene aun el sistema por la gran demanda de atención.

🙌 Por su parte, el intendente Pío Sander celebró esta inauguración y resaltó que se suma a otros centros ya concretados durante su gestión desde el 2019 a la fecha, logramos el Centro de Chacra 108 B La Paz, Paraje La Esperanza, el Nodo de Salud de Chacra 51, un Centro en Pampa Almirón, y ahora el Centro de Salud Sarmiento.

💬 Además, agradeció al Ministro de Salud Dr Sergio Rodríguez por la ejecutividad de este proyecto y por “tener esa mirada especial de trabajar por y para la salud de la gente” y quién estuvo en conocimiento de esta demanda planteada desde la gestión y de los vecinos del lugar.

Seguiremos trabajando desde el gobierno Municipal gestionando más servicios de salud para la gente de nuestra Ciudad de Juan José Castelli.

