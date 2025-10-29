RURALES: DETUVIERON A UN JOVEN POR ABIGEATO EN LA ZONA RURAL DE PUERTO TIROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras el alerta del damnificado, los efectivos rurales intervinieron rápidamente y capturaron a un joven que fue sorprendido faenando un animal del damnificado.

Efectivos de la División Rural Colonia Popular, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, lograron la aprehensión de un joven de 18 años acusado de haber faenado un animal vacuno sustraído de un establecimiento ganadero en jurisdicción de Puerto Tirol.

El procedimiento ocurrió este martes, luego de que un productor ganadero denunciara la faltante de una ternera en su propiedad. De inmediato, una patrulla rural se dirigió al lugar y realizó recorridas a pie por la zona boscosa, donde sorprendieron al sospechoso mientras faenaba el animal denunciado.

Al notar la presencia policial, el joven intentó escapar a caballo, pero fue interceptado y demorado cerca de las vías férreas. Posteriormente fue identificado, y el productor reconoció el animal como de su propiedad, radicando la correspondiente denuncia.

Por disposición de la Fiscal Rural y Ambiental, se procedió a la aprehensión del implicado y a su traslado a la Comisaría de Puerto Tirol, donde quedó alojado. En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y secuestró los elementos utilizados, entre ellos: un animal vacuno faenado (categoría ternera), una cabeza bovina con señal identificatoria, restos orgánicos (vísceras y órganos internos), un caballo con montura y elementos de arreo, y un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros.

