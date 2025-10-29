SÁENZ PEÑA: SECUESTRARON UNA MOTO CON NUMERACIÓN LIMADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaria Quinta durante el operativo “Lince” en el barrio San Cayetano.



Durante un operativo de seguridad preventiva, agentes de la Comisaría Quinta de Sáenz Peña, pertenecientes al grupo Patrullaje Motorizado “Lince”, secuestraron una motocicleta con numeración suprimida, en un procedimiento realizado en el barrio San Cayetano.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando el personal que recorría la zona detuvo la marcha de un motovehículo conducido por un joven mayor de edad. Al verificar el número de motor y chasis, los efectivos constataron el rebaje total (limado) de la numeración, lo que motivó el secuestro inmediato del rodado.

El vehículo incautado corresponde a una motocicleta Yamaha T110 cc, sin dominio colocado, sin espejos retrovisores y con los carenados en regular estado.

El conductor tratándose de un joven de 20 años fue trasladado a la unidad policial. Tras consultar con la Fiscalía en turno, dispuso que fuera una causa por “encubrimiento” continuando en libertad.

