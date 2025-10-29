AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 29 de octubre
8:00 Hs- Recorrida por obras de pavimento en Villa Altabe- López y Planes y Australia.
-Vialidad Provincial
-Municipalidad de Resistencia.
08:30 Hs: Avance de obras de pavimento Barrio Jardín- calles Larreta y Vedia).
-Vialidad Provincial.
-Municipalidad de Resistencia.
09:30 Hs: Anuncio de Agencia de Inversiones + recorrida por nuevas oficinas donde
funcionan Entidad de enlace, FOGACH, CEFCA, Agencia de inversiones, Impulsar Chaco y
Fiduciaria del Norte.
Dirección : Frondizi 174 (Edificio de Bolsa de Comercio).
11:00 Hs- Inauguración de CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) Lote 202 – Laureano Maradona en Villa Prosperidad.
-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.
Lugar: Pasaje Vélez Sarsfield N° 1265.
🟡 Por la tarde:
📍 En General San Martín
18.30 Hs: 4º edición Expo Primavera Brangus – 1º edición Expo Primavera Brahman.
-Ministerio de la Producción del Chaco,
Lugar: En Sociedad Rural “El Zapallar”.
💪 Los esperamos‼️