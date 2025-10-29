AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 29 de octubre

8:00 Hs- Recorrida por obras de pavimento en Villa Altabe- López y Planes y Australia.

-Vialidad Provincial

-Municipalidad de Resistencia.

08:30 Hs: Avance de obras de pavimento Barrio Jardín- calles Larreta y Vedia).

-Vialidad Provincial.

-Municipalidad de Resistencia.

09:30 Hs: Anuncio de Agencia de Inversiones + recorrida por nuevas oficinas donde

funcionan Entidad de enlace, FOGACH, CEFCA, Agencia de inversiones, Impulsar Chaco y

Fiduciaria del Norte.

Dirección : Frondizi 174 (Edificio de Bolsa de Comercio).

11:00 Hs- Inauguración de CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) Lote 202 – Laureano Maradona en Villa Prosperidad.

-Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Salud.

Lugar: Pasaje Vélez Sarsfield N° 1265.

🟡 Por la tarde:

📍 En General San Martín

18.30 Hs: 4º edición Expo Primavera Brangus – 1º edición Expo Primavera Brahman.

-Ministerio de la Producción del Chaco,

Lugar: En Sociedad Rural “El Zapallar”.

