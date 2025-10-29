ORIGEN Y LEYENDAS DEL MATE, EL SÍMBOLO DE LA HOSPITALIDAD EN LA ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

A qué temperatura tiene que estar el mate para que no te haga mal. (Foto: Adobe Stock)

Todos los seres humanos se parecen. Pero también se diferencian. Hay hombres o mujeres muy altos, muy bajos, con los ojos rasgados, como en los países orientales, y de ojos redondeados, como en Occidente.

También los hay distintos en el color de su tez. Y se encuentran diferencias en sus vestimentas. En los países árabes, sus hombres y mujeres, usan ropas distintas a sus congéneres de Occidente.

Y otra distinción notoria se da en la alimentación y en lo que beben.

Y este prólogo tiene relación con una infusión, que es propia de la zona del Río de la Plata y especialmente de nuestro país.

La historia del mate

Decía el destacado periodista Norberto Firpo que la costumbre criolla de tomar mate fue trasmitida por el pueblo guaraní a los jesuitas y a los conquistadores españoles, a mediados del siglo XVI.

Los botánicos llaman Ilex paraguariensis al árbol de la yerba mate. Con sus hojas dentadas, luego tostadas y molidas, se prepara la infusión.

La palabra mate deriva del quechua Mati que identifica a la pequeña calabaza que sirve de recipiente.

La explotación de la yerba mate fue muy prospera desde su iniciación y se ganaron mercados rápidamente en varios países de América Central y se comenzó a exportar a colonias africanas.

Las mateadas impusieron costumbres y dichos populares. Entre ellos, el mate que se brinda a una mujer, puede equivaler a una declaración de amor, si la temperatura del agua es muy alta.

Pero hay otros dichos:

Curar el mate : es el procedimiento de maceración que convierte a la calabaza ahuecada, en recipiente apto para la cebadura. Se utiliza yerba, ceniza, azúcar molida, pequeños leños encendidos. Los recipientes de metal, loza o porcelana no se deben curar.

: es el procedimiento de maceración que convierte a la calabaza ahuecada, en recipiente apto para la cebadura. Se utiliza yerba, ceniza, azúcar molida, pequeños leños encendidos. Los recipientes de metal, loza o porcelana no se deben curar. El mate cimarrón es el amargo.

es el amargo. El mate del zonzo es el primero que es cebado

es el primero que es cebado El último, suele denominarse mate del estribo.

El mate como símbolo de la identidad nacional

Escribió Martha Salas que el mate es un símbolo de nuestra identidad nacional y se toma en el Río de la Plata desde mucho antes de la fundación de Buenos Aires.

La planta de la yerba mate, o caá en guaraní, es la que da las hojas y los tallos para preparar la infusión conocida como mate.

Al mate amargo, se lo conoce como cimarrón (Foto: Ilustrativa/Adobe Stock)

También se lo toma en Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y en otros países americanos.

Cuenta la tradición, que Hernandarias, hizo quemar dos talegas de yerba en la plaza mayor, para evitar que se transformara en un vicio.

Los padres jesuitas, comenzaron el cultivo en mayor escala. Tiempo después, tras su expulsión, las plantaciones fueron abandonadas y los arbustos degeneraron hasta su extinción.

Años después, se recobrarían las plantaciones y unos de los grandes impulsores sería Bonpland. La historia también menciona al mate en las campañas militares.

La industria del mate, la hospitalidad y la leyenda

La materia prima de la yerba mate es la hoja de un árbol, de tronco gris claro y de hasta 50 cm de diámetro y un promedio de 5 a 6 metros de alto.

La recolección se hace desde que la planta alcanza unos 2 a 3 metros de altura y cuatro años de edad.

La planta crece en zonas boscosas y templadas, como en los bosques subtropicales de la provincia de Misiones, donde además tiene el riego de la lluvia, que es pareja durante todo el año.

Las historias que se contaron a lo largo de los siglos coinciden en un punto esencial: la hospitalidad.

Según la leyenda, una de las tribus nómades de la zona del Litoral abandonó el lugar donde se encontraba momentáneamente instalada para buscar nuevas tierras, pero un anciano llamado Yará, agobiado por el peso de los años, no pudo seguir los pasos de los demás y decidió abandonar la marcha y permanecer en el lugar.

Pero no quedó solo. Su hija, la hermosa Yarí se quedó al cuidado de su anciano progenitor. Ella aprendió a cazar y buscar alimentos. La historia cuenta, que una tarde, cuando el sol bajaba, llegó hasta la humilde morada que Yarí y su padre habían instalado, un extraño personaje, de rara indumentaria.

El viejito, hospitalario, le ofreció comida al desconocido visitante. Al recibir tan cálidas demostraciones de afecto, el invitado, que no era otro que un enviado de Tupá, dios supremo de los guaraníes, decidió compensarlos. Como premio, hizo brotar una nueva planta en la selva.

Además, les enseñó a tostar sus ramas al fuego y a preparar la infusión, que sería el símbolo de la hospitalidad en la Argentina, Paraguay y Uruguay.

Y esta leyenda tan humana, trae a mi mente uno de mis aforismos:

“Las acciones más valiosas no cotizan en Bolsa”.