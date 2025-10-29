ANSES: QUIÉNES SERÁN DADOS DE BAJA EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y POR QUÉ
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Los nuevos valores de ingresos vigentes desde octubre
Jubilados con la mínima: cobrarán $320.277 más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $396.362,44.
Cómo consultar si se mantiene el beneficio
La respuesta del presidente Javier Milei fue clara: el bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin aumentos en octubre. Se trata del mismo monto que el Ejecutivo viene otorgando en los últimos meses a los beneficiarios de haberes mínimos, en un contexto en el que las jubilaciones se ajustan por la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Meses atrás, el presidente Javier Milei y su equipo económico explicaron que mantener el monto congelado en $70.000 es una decisión ligada a sostener el resultado fiscal. El mandatario señaló que ampliar ese refuerzo implicaría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas, algo que su administración no está dispuesta a arriesgar.