Rodrigo De Paul llegó a 80 partidos con Argentina: va por un récord de Diego Maradona

Rodrigo De Paul y un récord histórico en la Selección Argentina

Ante la expulsión de Nicolás Otamendi, el Motorcito portó la cinta de capitán y celebró haber llegado a 80 partidos con la Selección: “Nunca pensé que podía lograr semejante cantidad, con títulos y momentos súper lindos. Es un orgullo gigante”. El volante quedó a 7 partidos de igualar a Diego Maradona (87) y ya se entusiasma con alcanzarlo: “Vi la lista, estoy ahí, creo que soy el 13 o 14. En una Selección con tantos cracks, poder estar en ese lugar me llena de orgullo”.