ELECCIÓN DE LA REINA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES 2025

  Este domingo 07/09, en Presidencia Roque Sáenz Peña, se vivió una noche llena de alegría, color y juventud en la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2025, que incluyó el tradicional desfile de carrozas y la coronación de Lola De Castro como Reina Provincial de los Estudiantes.
🌟 Nuestra delegación de Tres Isletas estuvo presente en este importante evento:
👑 Reina: Marianela Mussin
👸 2° Princesa: Ruth Pérez
👑 Embajadora Anual: Luz Ailen Cáceres
👑 Embajadora Cultural Permanente de la Tradición y el Folclore: Melani Gauna
💐 Destacamos especialmente a Madelein Evelyn Soria, quien asistió como candidata a Reina Provincial de los Estudiantes entre 18 participantes, representando a Tres Isletas y dejando en alto el espíritu joven de nuestra localidad.
👏 Felicitamos a todas las concursantes por su participación y agradecemos a la Intendencia de Presidencia Roque Sáenz Peña por la invitación y la atención brindada.
🙌 También agradecemos a la coordinadora de reinas, Alicia Zárate, quien acompañó y brindó su apoyo a nuestras embajadoras en tan importante evento.

