ELECCIÓN DE LA REINA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES 2025
Este domingo 07/09, en Presidencia Roque Sáenz Peña, se vivió una noche llena de alegría, color y juventud en la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2025, que incluyó el tradicional desfile de carrozas y la coronación de Lola De Castro como Reina Provincial de los Estudiantes.
Nuestra delegación de Tres Isletas estuvo presente en este importante evento:
Reina: Marianela Mussin
2° Princesa: Ruth Pérez
Embajadora Anual: Luz Ailen Cáceres
Embajadora Cultural Permanente de la Tradición y el Folclore: Melani Gauna
Destacamos especialmente a Madelein Evelyn Soria, quien asistió como candidata a Reina Provincial de los Estudiantes entre 18 participantes, representando a Tres Isletas y dejando en alto el espíritu joven de nuestra localidad.
Felicitamos a todas las concursantes por su participación y agradecemos a la Intendencia de Presidencia Roque Sáenz Peña por la invitación y la atención brindada.
También agradecemos a la coordinadora de reinas, Alicia Zárate, quien acompañó y brindó su apoyo a nuestras embajadoras en tan importante evento.