MEJORAS EN LA COOPERATIVA APÍCOLA «LA COLMENA»

En la Cooperativa Apícola «La Colmena» avanzamos con el mejoramiento del piso de la sala de extracción, para optimizar las condiciones de higiene y trabajo de nuestros productores apícolas .

Este trabajo es posible gracias al esfuerzo compartido con la Cooperativa, que aporta los materiales, mientras que desde el Municipio sumamos la mano de obra para concretar estas mejoras .

Estas acciones fortalecen la producción local y acompañan a quienes, con esfuerzo diario, hacen crecer la apicultura en nuestro departamento

