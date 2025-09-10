CHACO IMPLEMENTA EL SEGURO MULTIRRIESGO PARA GIRASOL Y CONVOCA A ENTIDADES POR LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial puso en marcha el Seguro Multirriesgo para productores de girasol, que brindará cobertura de hasta 200 hectáreas a quienes tengan declaradas hasta 400 hectáreas, en el Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños (SIPACh).

La medida fue anunciada este miércoles, tras una reunión encabezada por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, junto al gabinete de esa cartera.

Cobertura y alcance

El Seguro Multirriesgo contempla protección frente a granizo, heladas, incendios y sequías, constituyendo una herramienta inédita en el país para este cultivo.

“Es una inversión muy importante que realizará la provincia”, destacó Dudik, al tiempo que subrayó que el número de hectáreas inscriptas en el SIPACh se cuadruplicó respecto a campañas anteriores, reflejando la importante cantidad de girasol sembradas en la provincia.

Pedido de prórroga de la Emergencia Agropecuaria

Durante el encuentro, también se resolvió convocar a todas las entidades representativas del sector productivo primario para coordinar la solicitud ante la Nación de la prórroga de la Emergencia Agropecuaria, vigente en Chaco hasta el 24 de septiembre.

La reunión será el próximo martes 16 de septiembre en el Salón Verde del Ministerio de Producción.

“Estamos a poco menos de un mes del vencimiento de la emergencia que logramos en marzo y consideramos fundamental que sea la comisión provincial la que peticione la prórroga, siempre para aquellos productores que cuentan con el certificado correspondiente”, explicó Dudik.

De la reunión participaron también el ministro de Hacienda Alejandro Abraam, el presidente de Fiduciaria, Gerardo Santos Oliveira; los subsecretarios de Coordinación de Gabinete y de Agricultura, Orlando Morán y Julio Fantín

