RIVER Y ESTUDIANTES SE ENFRENTAN POR EL TORNEO CLAUSURA ANTES DE SUS COMPROMISOS EN LA COPA LIBERTADORES

Este sábado, Estudiantes de La Plata recibe a River por la fecha 8 del Torneo Clausura. Tanto el Pincha como el Millonario se enfrentan en el campeonato local antes de disputar sus respectivas series por la Copa Libertadores.

El encuentro comenzará a las 19:00, se jugará en el Estadio UNO y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

Tras el parate por la última doble fecha FIFA, Marcelo Gallardo recuperó a varios jugadores que participaron con sus respectivas selecciones, pero planea utilizar a la mayoría de los titulares en La Plata para que lleguen con ritmo al partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores frente a Palmeiras, en el estadio Monumental.

Marcelo Gallardo define equipo pensando en los próximos partidos (Foto: IG @riverplate)

Por su parte, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un presente irregular, busca una victoria que lo ayude a escalar posiciones y también tiene la mirada puesta en los compromisos internacionales, ya que, después del encuentro ante River, viajará a Brasil para enfrentar a Flamengo por la misma instancia.

Probables formaciones de Estudiantes de La Plata y River, por el Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Dónde ver y a qué hora juegan Estudiantes de La Plata y River por el Torneo Clausura

El sábado 13 de septiembre a las 19:00 en el Estadio UNO de La Plata. Nicolás Ramírez será el árbitro del partido que se podrá ver por ESPN Premium.

Los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores

– River recibirá a Palmeiras el 17 a las 21.30y luego viajará a Brasil para disputar la revancha el 24.

– Estudiantes, primero tendrá que ir a Río de Janeiro para medirse con Flamengo el 18 a las 21.30 y cerrará como local el 25.