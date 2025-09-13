MODERNIZACIÓN PARA LAGUNA LIMPIA: EL GOBIERNO PROVINCIAL INAUGURÓ LAS REFACCIONES INTEGRALES DEL REGISTRO CIVIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La vicegobernadora Silvana Schneider, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, y al intendente de Laguna Limpia, Juan De la Cruz Riquelme, inauguraron las obras de refacciones integrales del Registro Civil de Laguna Limpia. Esta nueva mejora se suma a otras 12 ya finalizadas por el Gobierno de Leandro Zdero en distintas localidades, como Pampa del Infierno, Hermoso Campo, Coronel Du Graty, Cote Lai, entre otras.

SILVANA SCHNEIDER: “ESTO REPRESENTA PROGRESO Y UN AVANCE EN LA CALIDAD DE VIDA”

La vicegobernadora Silvana Schneider destacó la inauguración de las refacciones en el Registro Civil de Laguna Limpia, calificando la obra como indispensable para la localidad. “Estas mejoras no solo optimizan la accesibilidad y la seguridad del espacio, sino que también garantizan la prestación eficiente de un servicio público esencial para todos los habitantes de la comunidad”, aseveró.

“De esto se trata cuando hablamos de progreso y de mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños porque estas instituciones nos acompañan a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante reconocer el papel del Registro Civil en toda nuestra provincia”, agregó.

Para finalizar, aseguró: “Hoy se fortalece la atención para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad de todos los habitantes de nuestro querido Chaco, en particular de los de Laguna Limpia”.

JORGE GÓMEZ: “LOS CIUDADANOS Y TRABAJADORES TENDRÁN UN LUGAR MÁS CÓMODO Y CON MEJORES CONDICIONES”

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, explicó: “Estas refacciones se realizan mediante un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y cada uno de los intendentes, en este caso con Laguna Limpia. Desde el ministerio se aportan los materiales, mientras que la municipalidad se encarga de la mano de obra. De esta manera, a través de un trabajo mancomunado y un esfuerzo conjunto, logramos refacciones verdaderamente integrales”.

Esta es una indicación del gobernador Leandro Zdero, quien considera fundamental el trabajo que realizan los registros civiles en toda la provincia”, cerró.

*JUAN DE LA CRUZ RIQUELME: “ESTA OBRA ERA MUY ESPERADA POR LA COMUNIDAD Y GRACIAS AL COMPROMISO DEL GOBERNADOR SE HIZO REALIDAD”*

El intendente de Laguna Limpia, Juan de la Cruz Riquelme, expresó su agradecimiento tanto al gobernador Leandro Zdero como al ministro Jorge Gómez. “Estoy muy feliz de ver cómo quedó la institución. Hace muchísimo tiempo se esperaba una mejora de esta magnitud, toda una vida, mi agradecimiento al gobernador Zdero de parte de toda la comunidad”, manifestó.

“Seguiremos trabajando junto al Gobierno provincial para continuar con obras que puedan cambiarles la vida a los ciudadanos”, concluyó el jefe comunal.