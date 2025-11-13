RIVER RENOVÓ A SANTIAGO LENCINA Y LO BLINDÓ CON UNA CLÁUSULA MILLONARIA: ¿VUELVE A JUGAR?
El juvenil chaqueño firmó su nuevo contrato hasta diciembre de 2029, tras una negociación más extensa de lo habitual. Todos los detalles.
River aseguró la continuidad de una de sus principales promesas. Luego de varias semanas de idas y vueltas, Santiago Lencina firmó este jueves la renovación de su contrato hasta diciembre de 2029, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, cifra que refleja la confianza del club en su proyección.
La negociación se extendió más de lo previsto y, en el medio, el chaqueño de 20 años quedó fuera del banco de suplentes en dos partidos clave del semestre: ante Independiente Rivadavia y frente a Boca. Esa situación había despertado suspicacias, sobre todo porque Marcelo Gallardo había mostrado especial confianza en el mediocampista durante el segundo tramo del año.
Lencina tuvo participación tanto en la Copa Libertadores como en el Torneo Clausura, donde fue titular en siete encuentros y se consolidó como una opción frecuente en la rotación del plantel. Por eso, su ausencia en los últimos partidos se interpretó como una consecuencia directa del estancamiento en las tratativas contractuales.
Con el nuevo vínculo ya rubricado, se espera que el volante vuelva a integrar la lista de convocados para el próximo compromiso frente a Vélez, en el que River buscará recuperarse tras un cierre de torneo irregular.
Santiago Lencina debutó en Primera el 4 de agosto de 2024, en el empate 0-0 ante Unión de Santa Fe, bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, quien lo había dirigido en Reserva. Si bien ese fue su único partido en el año, en 2025 comenzó a ganar rodaje y protagonismo en el equipo principal. Hasta el momento, acumula 21 encuentros y tres goles con la Banda Roja: dos frente a Instituto y uno contra San Martín de San Juan, todos en el actual Torneo Clausura.
La decisión de blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros sigue la línea que el club viene aplicando con sus futbolistas de proyección, como Facundo Colidio o Juan Carlos Portillo, apuntando tanto a proteger su patrimonio deportivo como a garantizar una futura revalorización en el mercado internacional.
Uno por uno, todos los jugadores de River con cláusula de 100 millones de euros
