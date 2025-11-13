River renovó a Santiago Lencina y lo blindó con una cláusula millonaria: ¿vuelve a jugar?

River renovó a Santiago Lencina y lo blindó con una cláusula de rescisión millonaria

Santiago Lencina debutó en Primera el 4 de agosto de 2024, en el empate 0-0 ante Unión de Santa Fe, bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, quien lo había dirigido en Reserva. Si bien ese fue su único partido en el año, en 2025 comenzó a ganar rodaje y protagonismo en el equipo principal. Hasta el momento, acumula 21 encuentros y tres goles con la Banda Roja: dos frente a Instituto y uno contra San Martín de San Juan, todos en el actual Torneo Clausura.