FRANCIA GOLEÓ A UCRANIA Y SE AFIRMA EN LA CIMA DE SU GRUPO RUMBO AL MUNDIAL 2026
El conjunto dirigido por Didier Deschamps se impuso 3-0 en París y estiró su ventaja en el Grupo D de las Eliminatorias europeas. Kylian Mbappé, figura excluyente, marcó por duplicado.
Francia volvió a mostrar su jerarquía en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 y derrotó 3-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes, resultado que le permite sostenerse con firmeza en lo más alto del Grupo D.
El equipo de Didier Deschamps fue contundente desde el arranque y encontró en Kylian Mbappé a su arma principal. El capitán del seleccionado francés firmó un doblete, mientras que el tercer tanto lo anotó Michael Olise, una de las grandes apariciones de esta nueva camada. En el tramo final, Hugo Ekitike decoró el marcador y cerró una actuación sólida del campeón mundial en 2018.
Con este triunfo, Francia llegó a 13 puntos y lidera con comodidad el grupo. Más atrás aparecen Islandia (7), Ucrania (7) y, ya muy relegado, Azerbaiyán (1). El seleccionado francés, que viene mostrando un funcionamiento aceitado y un recambio prometedor, atraviesa un gran momento y llega al tramo final de las Eliminatorias con ventaja y confianza de cara al próximo Mundial.
Francia vs. Ucrania: probables formaciones
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Zaire-Emery, Camavinga, Koné; Olise, Mbappé, Barcola.
- Ucrania: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Kalyuzhnyi, Ocheretko; Yarmolyuk, Malinovskiy, Sudakov; Vanat.
Francia vs. Ucrania: otros datos
- Horario: 16:45.
- Estadio: Parque de los Príncipes.
- Arbitro: S. Vinic.
- TV: ESPN, Disney+ Premium.