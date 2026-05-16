A 105 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, LOS VECINOS DE NAPENAY YA CUENTAN CON AGUA POTABLE EN SUS HOGARES

Este viernes, en la previa del acto central por el 105° aniversario de Napenay y con la presencia del gobernador Leandro Zdero, autoridades provinciales y vecinos de la comunidad, se inauguró en la zona norte de la localidad la nueva red de agua potable y la primera oficina comercial de Sameep.

La obra marca un hecho histórico para la comunidad, que durante décadas no contó con este servicio esencial. En este sentido, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la magnitud de la obra y remarcó el impacto sanitario que genera el acceso al agua potable. “Hoy podemos decir que el 100% de las viviendas de Napenay tendrán acceso al agua potable, algo que cambia la vida de las personas y mejora la salud de toda la comunidad. Cada peso invertido en agua potable representa una gran inversión para la gente”, expresó.

Además, señaló que la concreción de esta obra representa “una enorme felicidad”, recordando que la localidad nunca había contado con agua potable desde su fundación hace 105 años.

En cuanto a la nueva oficina comercial funciona en un edificio reacondicionado integralmente mediante un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, Sameep y el Municipio local. El predio y el inmueble fueron cedidos por la Municipalidad, mientras que la empresa ejecutó tareas de refacción, colocación de revestimientos y pisos nuevos, instalación de cartelería identificatoria y equipamiento con mobiliario completo. El espacio brindará atención comercial, informes, gestión de trámites y cobro del servicio, con el objetivo de descentralizar la atención y ofrecer mayor comodidad y rapidez a los usuarios.

Por su parte, el gerente comercial de Sameep, Jonathan Roa, calificó la jornada como “histórica” y valoró el trabajo realizado para garantizar el acceso al servicio en toda la zona norte. “El agua potable cambia la vida y hoy estamos siendo parte de un momento histórico para Napenay. Esta fue una decisión política del gobernador Leandro Zdero y del directorio de la empresa para terminar con una deuda pendiente que existía con la localidad”, manifestó.

Roa también resaltó la recuperación integral del edificio donde funcionará la oficina comercial y agradeció el compromiso de los trabajadores de Sameep que participaron en la ejecución de la obra.

EL AGUA POTABLE: “HOY ESE SUEÑO ES UNA REALIDAD”

Finalmente, el intendente de Napenay, Javier Ayala, expresó la emoción de la comunidad ante la concreción de una obra largamente esperada. “Para nosotros esto es histórico. Durante años no tuvimos agua potable y dependíamos de perforaciones y represas. Esta obra representa crecimiento, desarrollo y una mejor calidad de vida para todos los vecinos”, afirmó. Asimismo, remarcó que la llegada del servicio también permitirá generar condiciones para futuras inversiones y crecimiento de la localidad. En el marco del aniversario de Napenay, el jefe comunal recordó el encuentro mantenido con descendientes de los primeros pobladores y destacó que muchos de ellos “soñaban con ver llegar el agua potable al pueblo”. “Hoy ese sueño es una realidad”, concluyó.

Acompañaron también al Gobernador en esta actividad, el vocal de Sameep, Rubén Custiniano y el diputado provincial, Edgardo “Tati” Reguera.

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