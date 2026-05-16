GENERAL SAN MARTIN: DETUVIERON A UN HOMBRE ARMADO CON UNA TUMBERA

Durante un operativo de seguridad preventiva motorizada realizado en la ciudad de General San Martín, efectivos policiales detuvieron a un hombre que ocasionando desorden en la vía pública y secuestraron un arma de fabricación casera.

El procedimiento ocurrió cerca de la medianoche del pasado viernes 16 de mayo en el barrio Industrial, cuando personal de la División 911 acudió al lugar tras recibir alertas sobre un supuesto desorden con arma de fuego. Al llegar, efectivos observaron a un sujeto que incitaba a pelear a transeúntes de la zona.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros. Durante el palpado preventivo, los uniformados hallaron entre sus prendas una “tumbera” tipo calibre 16, elaborada de manera casera con trozos de caño.

El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional junto con el arma secuestrada, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

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