LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES SUBEN Y COMPLICAN CADA VEZ MÁS A LOS INQUILINOS: «ESTAMOS VIVIENDO UNA SITUACIÓN CRÍTICA»

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron 2026 con una fuerte suba y consolidaron una tendencia por encima de la inflación. Según un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), los precios de publicación en pesos aumentaron hasta un 34,7% interanual en el primer trimestre del año.

El relevamiento, elaborado en base a datos del portal Argenprop, indicó que los monoambientes fueron los que más se encarecieron: registraron una suba del 34,7% y alcanzaron un valor promedio de $538.595 mensuales. Los departamentos de dos ambientes promediaron los $721.267 (un incremento del 33,6%), mientras que los de tres ambientes llegaron a $1.091.451, tras subir un 32,3%.

En promedio, los avisos de alquiler en pesos aumentaron un 33,6% interanual, superando por segundo trimestre consecutivo la inflación porteña, que en el mismo período fue del 32,1%.

El informe también advirtió una aceleración en el corto plazo. Entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, las subas oscilaron entre el 8% y el 11%, por encima de los incrementos registrados en los últimos meses del año pasado.

«Estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos. Alquileres que aumentan por encima de la inflación y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler», aseguró Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados.

El escenario es parecido por fuera de CABA. «Cada vez es más difícil acceder a una vivienda, porque los ingresos quedaron muy retrasados respecto a la inflación. Destinamos más que el 45% de nuestros ingresos al alquiler, expensas, servicios; todo aumentó», dijo Katy Chiappa, vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos.

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