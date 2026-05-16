RESISTENCIA: INTENTÓ INGRESAR MARIHUANA OCULTA DENTRO DE UN POLLO PARA UN DETENIDO

Un hombre de 35 años fue aprehendido el pasado viernes 15 de mayo por la noche luego de intentar ingresar marihuana escondida dentro de un pollo destinado a un detenido alojado en la Comisaría Primera Metropolitana. El procedimiento derivó en el secuestro de diez bochitas con un total de 12 gramos de cannabis.

El hecho ocurrió cerca de las 21 de la noche, cuando el personal de guardia realizaba el control de mercaderías destinadas a personas detenidas. Durante la inspección de los alimentos entregados para un interno alojado por una causa de “Robo con lesiones», los efectivos detectaron varias bolsitas ocultas dentro de un pollo.

Ante la situación, intervino personal de la «División Microtráfico», que efectuó la prueba de campo correspondiente, confirmando que la sustancia secuestrada era marihuana.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, se notificó la aprehensión del involucrado por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y se procedió al secuestro de la droga

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