CONTINÚAN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS EN RESISTENCIA PERSONAL POLICIAL DEMORÓ A TRES HOMBRES POR GENERAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad. Dos de los demorados reaccionaron de manera agresiva contra los efectivos policiales.

En el marco de recorridas preventivas realizadas en Resistencia, personal policial demoró a tres hombres que ocasionaban desorden y molestias a conductores en avenidas de alto tránsito.

Uno de los procedimientos tuvo lugar sobre avenida Hernandarias al 800, donde dos sujetos se acercaban de manera amenazante a vehículos detenidos en el semáforo. Según se informó, al ser identificados reaccionaron con insultos e intentaron enfrentarse al personal policial, por lo que fueron reducidos y trasladados para fines legales.

En otro operativo realizado en avenida Mac Lean y Alvear, efectivos demoraron a un hombre que se movilizaba entre los vehículos, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros.

Los tres fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a las unidades policiales correspondientes por infracción al Código de Faltas Provincial.

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