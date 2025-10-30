RÍO DE JANEIRO BAJO LA LUPA: CRECEN LAS DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS MUERTOS EN EL OPERATIVO ANTINARCO

A tres días del operativo policial más letal en la historia de Brasil, persisten las dudas sobre quiénes murieron en las favelas de Alemão y Penha, donde 120 personas fueron abatidas.

Sin información oficial sobre las víctimas y con denuncias de ejecuciones extrajudiciales, la Justicia brasileña y la ONU presionan al gobierno de Cláudio Castro para que explique cómo se llevó a cabo la acción contra el Comando Vermelho.

Los cuerpos se acumulan en una calle de Río de Janeiro, Brasil, este miércoles. (Foto: EFE/ Antonio Lacerda).

Faltan datos sobre las víctimas y el alcance del operativo

Hasta ahora, no se difundió la identidad de los muertos, por lo que no se sabe si todos eran sospechosos con orden judicial. Tampoco se publicaron los nombres de los 113 detenidos, lo que impide evaluar el impacto real sobre la estructura del Comando Vermelho.

Medios brasileños informaron que entre los capturados estaría Thiago “Belão” do Nascimento Mendes, señalado como lugarteniente de “Doca” Alves de Andrade, jefe regional de la organización que logró escapar.

Policías detienen un sospechoso en la Operación Contención, en la favela Vila Cruzeiro. (Foto: AFP/Mauro Pimentel).

En las comunidades afectadas, vecinos denunciaron ejecuciones y abusos. Organizaciones de derechos humanos reclaman transparencia en la identificación de los cuerpos y garantías para las familias.

El Supremo Tribunal y la ONU reclaman explicaciones

El Supremo Tribunal Federal exigió al gobernador Cláudio Castro que entregue un informe completo sobre la operación y lo citó a una audiencia para determinar si la actuación policial se ajustó a la ley.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación inmediata e independiente para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, Río intenta recuperar la calma, con temor a nuevos enfrentamientos y represalias del narcotráfico. El operativo reavivó el debate sobre los límites del uso de la fuerza y las responsabilidades del Estado en la política de seguridad.

De acuerdo con el diario Correio Braziliense, además del operativo policial, el Tercer Comando Puro, otra de las organizaciones criminales que disputa el poder y el control del narcotráfico, habría aprovechado la situación para atacar a distintos miembros del Comando Vermelho, con el que mantiene una violenta pulseada por el dominio de las favelas.

En diálogo con TN, una mujer relató cómo mataron a su hijo durante el operativo policial en Río de Janeiro. “Le cortaron la cabeza y la exhibieron como trofeo, como si fuera un monstruo”, se quebró. Tenía 19 años. Estaba en la casa de su abuela cuando comenzó el operativo de la Policía contra el Comando Vermelho.

“Entraron matando, no queriendo capturar a los delincuentes. Lo que hicieron fue una masacre”, denunció. “Tenía amigos dentro del comando. Pero todo el mundo se merece una segunda oportunidad y no morir en un operativo”, agregó.

Lula pidió un plan coordinado contra el narcotráfico

Luiz Inácio “Lula” da Silva fijó la postura de su gobierno en relación con el reciente operativo antinarco en Río de Janeiro. A través de su perfil en X, el presidente de Brasil reclamó un plan coordinado entre todas las fuerzas de seguridad para atacar al crimen organizado

“Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y les di instrucciones al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador”, dijo Lula.

Los narcotraficantes respondieron con disparos, barricadas y bombas largadas desde drones. (Foto: AFP/Mauro Pimentel).

Y agregó: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”.

“Eso es precisamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero”, dijo el presidente.

“Con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”, agregó.